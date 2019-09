Cinema in giardino: 10.000 spettatori per l'edizione 2019

Sono stati 10.000 gli spettatori dell’edizione 2019 di Cinema in giardino, la rassegna di proiezioni all’aperto promossa dal Comune di Riccione in collaborazione con Giometti Cinema. La programmazione ha combinato top film della stagione appena passata, come Green Book o Bohemian Rhapsody, con le prime visioni, ma con una particolare attenzione a tutti i generi, per la prima volta scanditi con serate a tema.

C’è stata quindi la giornata con i film per bambini e famiglie, quella in omaggio alla commedia, quella dedicata agli Oscar e ai film musicali, un filone particolarmente felice in quest’ultimo periodo. Trentacinque le serate di cinema e moltissimi gli ospiti in sala tra cui Pupi Avati, che è venuto a presentare il suo ultimo lavoro, Il Signor Diavolo, e Mirko Casadei che ha accompagnato in musica la proiezione del film “Tutto liscio”.

Record di presenze per “Il Re Leone” e “Solo cose belle”, il lungometraggio ispirato alle case famiglia della Comunità Papà Giovanni e del suo fondatore, don Oreste Benzi diretto da Kristian Gianfreda.