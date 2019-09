Cattolica Calcio S.M.-Recanatese: diretta testuale con cronaca, tabellino e gallery

CATTOLICA CALCIO S.M.-RECANATESE 1-1 ha segato guarrelli PARZIALE

IL TABELLINO

CATTOLICA CALCIO S.M.: Aglietti, Croci, Fabbri, Gaiola, Berra, Gabrielli, Pasquini, Stellone, Cisse, Moroni, Bernardi. A disp.: Benedettini, Maggioli, Guarino, Battistini, Gasperoni, Nsingi, Rizzitelli, Guglielmi, Notariale. All. Forchino.

RECANATESE: Sprecace, Lattanzi, Ficola, Morales, Nodari, Esposito, Pera, Raparo, Pedroni, Borrelli, Senigagliesi. A disp.: Bruno, Pizzuto, Dodi, Sopranzetti, Notti, Lombardi, Ruci, Monachesi, Actis Goretta. All. Giampaolo.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo.

ASSISTENTI: Di Bartolomeo e De Santis, entrambi di Campobasso.

RETI: 5′ pt Cisse, 7′ it. Borrelli,

NOTE. Corner: Cissè destro Sprecace devia in angolo, angolo per Cattolica al 28′ ammonito Moroni

CRONACA E COMMENTO

Il Cattolica S.M., dopo aver conquistato il primo punto del campionato ad Agnone, ospita la capolista Recanatese, che finora ha lasciato le briciole agli avversari. Cascione non può contare su Som, Barellini e Merlonghi.

La partita. Si gioca. goal giocatore n9,al 5′ Bernardi entra in area da sinistra, la mette nel mezzo, Cisse controlla la palla,si gira e batte Sprecace per 1 al 0. La gioa del Cattolica dura poco, perchè un minuto dopo Borrelli da tre quantri del campo la mette nel mezzo, ma la palla spinta dal vento inganna Aglietti per l’1 a 1.

18′ Cissè destro Sprecace devia in angolo. al 28? ammonito Moroni

