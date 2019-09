Carabinieri, ecco i nuovi comandanti di Riccione e Novafeltria

Il cambio al comando della Compagnie dei carabinieri di Riccione e Novafeltria era cosa nota ormai da tempo, ma questa mattina sono stati ufficializzati i nuovi comandanti. Si tratta rispettivamente del capitano Luca Colombari e del capitano Carmelo Carraffa. A presentarli è stato il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Giuseppe Sportelli: “Si tratta di due ufficiali che, nonostante la giovane età, hanno già maturato una buona esperienza sul campo”.

Luca Colombari, 28 anni, originario di Caserta, guida la Compagnia di Riccione. Ha frequentato la Scuola Militare Teulié di Milano ed i corsi regolari dell’Accademia militare di Modena e della Scuola Ufficiali di Roma. Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato il suo percorso ricoprendo esclusivamente incarichi di natura operativa ed investigativa. Infatti, dopo un anno di comando di Plotone presso l’11° Reggimento “Puglia” di Bari, dal 2015 al 2017 ha retto il comando del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi. Successivamente, dal settembre 2017 ad oggi, ha ricoperto l’incarico di Ufficiale Addetto alla prima sezione investigativa del Ros – Reparto Crimini violenti di Roma.

Carmelo Carraffa, invece, 46 anni, guida la Compagnia di Novafeltria. Nato a Palermo, è laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all’Università di Ferrara, in Scienze della Sicurezza e in quella specialistica di Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, entrambe a Tor Vergata. Nel 1997 si è arruolato nell’Arma. Ha frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Roma in Iglesias, poi la Scuola Marescialli di Velletri con incarichi territoriali e investigativi. Nell’ottobre 2011 accede alla Scuola Ufficiali di Roma, dal settembre 2012 è stato comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Faenza, dove ha diretto importanti operazioni di polizia giudiziaria.