Cantiere su viadotto SS16 completato. Venerdì riapre la circolazione

Anas ha completato in anticipo, rispetto alla programmazione, i lavori sull’impalcato del viadotto della Nuova Circonvallazione – Statale 16, e questo consentirà, nel tardo pomeriggio di venerdì 27 settembre di riaprire la circolazione sul tratto della via Emilia che si trova in zona Celle, nei pressi dello stabilimento Scm, tra via Italia e via Iolanda Capelli. Il tratto era chiuso dagli inizi del mese.