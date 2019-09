Campionati Italiani U16: Andrea Maria Artimedi si ferma nei quarti di finale

Si interrompe nei quarti di finale il cammino di Andrea Maria Artimedi nei Campionati Italiani Under 16 femminili, in svolgimento sui campi del Circolo Tennis Rovereto. L’allieva della San Marino Tennis Academy (classifica federale 2.4) ha infatti ceduto per 64 62 ad Arianna Zucchini (2.4), terza testa di serie, nel match che valeva un posto nelle semifinali.

La giovane abruzzese, accreditata della undicesima testa di serie, aveva esordito al secondo turno superando 76 61 Isabella Bulatovic, poi si era imposta in rimonta (26 64 63) su Vittoria Baccino (2.5) e negli ottavi ha eliminato per 64 62 Jennifer Ruggeri (2.4), sesta favorita del tabellone.

In doppio invece Artimedi, in coppia con Ginevra Parentini Montebruno Vallega (terza testa di serie), si è fermata nelle semifinali: dopo il 60 60 inflitto ad Alice Gubertini e Syria La Cerra al secondo turno, nei quarti hanno sconfitto 60 61 Chiara Fornasieri e Camilla Gennaro, tornando poi in campo e venendo stoppate venerdì sera per 63 75 da Jennifer Ruggeri e Camilla Zanolini, numero 2 del seeding.

“Andrea Maria veniva da un intensa fase della stagione, dopo le trasferte nei tornei Itf Junior in Estonia, Georgia e Macedonia, che non le hanno consentito di arrivare al meglio della condizione all’appuntamento di Rovereto – il commento di coach Giorgio Galimberti – dove però ha vinto due partite toste, soffrendo non poco, poi ha disputato un gran match contro la Ruggeri, prima di trovare semaforo rosso con la Zucchini”.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani