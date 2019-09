Caduta in bici. 68enne portato in elicottero al Bufalini

Un uomo di 68 anni è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo una caduta in bici. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 nella via Provinciale San Marino in località Ventoso a Verucchio. Viste le condizioni del ciclista i sanitari del 118, arrivati sul posto con l’ambulanza, hanno allertato l’elisoccorso. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.