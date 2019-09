Cade dalla bici. 38enne grave all'Infermi

Una brutta caduta in bici per una 38enne che questa mattina stava percorrendo attorno alle 9.10 in via Panzini a Rimini.

La donna è rovinata violentemente a terra e quando i sanitari sono arrivati sul posto l’hanno trasferita con codice di massima gravità all’ospedale Infermi di Rimini.

Su posto, oltre all’ambulanza, anche una auto medicalizzata e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi.