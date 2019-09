Bilancio consolidato: aumentano ricavi Geat e New Palariccione

Via libera dalla giunta di Riccione al bilancio consolidato 2018 che sarà all’ordine del giorno del consiglio comunale di giovedì. E’ solo dal 2015 che tutti gli enti sono obbligati a presentare questo documento contabile che mostra i risultati economici di fine esercizio dell’ente comunale e delle partecipate in house e quelle titolari di affidamenti diretti di cui vengono recepiti i bilanci.

Il bilancio consolidato 2018 di Riccione chiude con un risultato di esercizio di 6.708.615 euro al netto delle imposte, in netto miglioramento rispetto all’anno precedente.

“Il buon risultato è frutto del bilancio positivo del Comune di Riccione – commenta l’assessore al bilancio Luigi Santi – per cui mi preme ringraziare per il lavoro svolto gli uffici comunali, che si somma alla chiusura in attivo degli enti partecipati”.

Tra questi si segnala l’aumento dei ricavi di Geat e l’ottima performance di New Palariccione, che nel 2018 ha confermato il trend positivo arrivando a superare di un milione di euro il fatturato del 2017. Utile in crescita rispetto al 2017 anche per SIS, Romagna Acque, AMR, Lepida e Aspes.

Per quanto riguarda invece Amir, Start Romagna e PMR l’amministrazione comunale ha avviato la procedure di liquidazione delle quote.

“Il bilancio del Comune di Riccione si conferma virtuoso e solido – conclude Santi – e questo significa una maggior tutela dei cittadini e servizi migliori. La strada intrapresa è quella giusta e non potremo che continuare in questa direzione definita e precisa”.