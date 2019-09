ATHLETIC-SAN VITTORE 0-3

IL TABELLINO

ATHLETIC: Sebastiani, Bizzocchi, Ceccarini (34′ st Sulpizio), De Paoli, Pagliarani, Mariotti (1′ st Pugliese), Celli (17′ st Bartolini), Casadei Dav., Gambuti (15′ st Gomez), Domeniconi (1′ st Della Marchina), Neri. A disp.: Spadazzi, Tosi, Campanelli, Cavalli. All. Casadei Dan.

SAN VITTORE: Golinucci, Corradini (6′ st Zaccheroni), Tumedei, Sottile, Casadei, Mazzotti, Giannini (15′ st Ceccarelli), Primitivi (23′ st Domenichini), Farneti, Bazzani (31′ st Gentili), Alessi. A disp.: Fabbri, Bocchini, Imolesi, Reali. All. Zamagni.

Arbitro: Angelini di Rimini.

Reti: 36′ pt e 5′ st Farneti, 41′ st Gentili.

Ammonito: Pugliese.

Espulso: 45′ st Bartolini.

CRONACA E COMMENTO

Brutta sconfitta per l’Athletic che, tra le mura amiche, ha ceduto il passo al San Vittore col punteggio di 0-3.

Piuttosto incolore la prova offerta dai bernesi, poco lucidi in ogni fase del gioco e puniti dalla doppietta siglata da Farneti e dall’acuto di Gentili.

La gara. Al settimo Athletic vicinissimo al vantaggio grazie ad un asfissiante pressing alto. Il difensore appoggia corto per Golinucci ma Gambuti attiva per prima sulla palla e da posizione defilata serve Casadei. Il Capitano giallonero tira verso la porta sguarnita ma un avversario sulla linea spazza via la sfera.

Al 14esimo altra grande occasione per i bernesi. Bizzocchi da destra, mette in mezzo col mancino una palla deliziosa per Gambuti che però, solo davanti a Golinucci, incespica sulla palla.

Al 15esimo squillo della formazione ospite. Giannini in area addomestica un cross proveniente da sinistra, per poi scoccare un fendente che si stampa sul palo alla destra di Sebastiani.

Al 36esimo il San Vittore spezza l’equilibrio del match con Farneti, abilissimo nell’incornare in rete un cross arrivato da sinistra. Sebastiani sfiora ma non basta. (0-1).

Al quinto minuto della ripresa i cesenati raddoppiano. Punizione dalla trequarti ed altro impatto di testa vincente di Farneti (0-2).

Al 40esimo il San Vittore cala il tris con Gentili, che gonfia le rete con un gran destro da dentro l’area (0-3).

Poco dopo espulso Bartolini per doppia ammonizione.