Assi commerciali e mercato. Il Pd critica i ritardi dell'assessore Raffaelli

Che fine ha fatto il progettista che doveva elaborare uno studio sulle tendenze dello stato di salute del commercio locale? A chiederlo è il Pd di Riccione ricordando che la proposta era stata avanzata il cinque novembre 2018 dall’assessore al commercio Elena Raffaelli in un incontro con le categorie economiche e i comitati turistici della città. Lo studio sarebbe stato usato anche per individuare progetti di riqualificazione degli assi commerciali. “Eravamo scettici al momento dell’annuncio – si legge in una nota del Partito Democratico – in quanto ritenevamo che per conoscere lo stato dell’arte del commercio riccionese sarebbe stato sufficiente lavorare fianco a fianco con le categorie usando i dati in possesso della stessa amministrazione comunale senza dover spendere risorse in progettisti esterni. Ma ora siamo curiosi di capire cosa sia emerso.”

Il Pd ricorda anche le dichiarazioni dell’onorevole Raffaelli del febbraio scorso quando aveva annunciato l’avvio del percorso che avrebbe portato alla razionalizzazione dei banchi del mercato ambulante per l’autunno. L’autunno è arrivato però è nulla è emerso. Il partito democratico si sofferma poi anche sulla promessa dell’amministrazione di mettere mano alla riqualificazione di Piazza Unità. “Chiediamo – conclude il PD – se su questa problematica siamo in procinto di rispettare i tempi annunciati dall’impegnatissima Raffaelli oppure, come spesso è accaduto, trattasi unicamente di annunci e di fuffa che nascondono il nulla cosmico a livello di proposte, contenuti e risoluzioni dei problemi”.