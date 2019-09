Arresto 152 per Vagnini, fermata dopo il furto di portafogli

Arresto numero 152 per l’assistente capo della polizia penitenziaria di Rimini, Mauro Vagnini. Questa volta è toccato a una trentenne di origine bosniaca, di una famiglia nomade domiciliata nella periferia di Rimini e fermata sabato intorno a mezzogiorno in via Castelfidardo, nella zona del mercato. Vagnini ha tenuto d’occhio la donna e l’ha vista rubare il portafoglio dalla borsa che una 72enne portava sulla spalla. L’arresto per furto è stato poi perfezionato con l’intervento dei Carabinieri. Il portafogli, che contenva 230 euro, è stato restituito alla proprietaria.

La donna, che è al sesto mese di gravidanza, è stata sottoposta all’obbligo quotidiano di firma in attesa del processo. Vagnini è noto per la sua sempre più lunga serie di borseggiatori individuati quando si trova fuori servizio, fermati in collaborazione con le altre forze dell’ordine.