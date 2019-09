Andrea Maria Artimedi è nei quarti ai Campionati Italiani Under 16 Femminili

Andrea Maria Artimedi sta recitando un ruolo da protagonista ai Campionati Italiani Under 16 femminili, in svolgimento sui campi del Circolo Tennis Rovereto.

L’allieva della San Marino Tennis Academy (classifica federale 2.4) ha infatti raggiunto i quarti in singolare e in doppio: in particolare nella competizione individuale la giovane abruzzese, accreditata della undicesima testa di serie, ha esordito al secondo turno superando 76 61 Isabella Bulatovic, poi si è imposta in rimonta (26 64 63) su Vittoria Baccino (2.5) e negli ottavi ha saputo eliminare per 64 62 Jennifer Ruggeri (2.4), sesta favorita del tabellone. Venerdì la Artimedi si giocherà un posto nelle semifinali con Arianna Zucchini (2.4), terza testa di serie.

“Andrea Maria sta ottenendo risultati importanti in questa rassegna tricolore pur non essendo nelle migliori condizioni – spiega coach Giorgio Galimberti che la segue in Trentino – essendo reduce da una serie di tornei internazionali Itf in Estonia, Macedonia e Georgia, trasferte che si fanno sentire in termini di energie spese”.

In contemporanea buone notizie arrivano pure su fronte maschile, dove Alessandro Falcucci si è aggiudicato il Trofeo del Gelso, torneo nazionale di terza categoria del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, rispettando il ruolo di prima testa di serie. Il 3.1 portacolori del Promo Tennis Vasto ha messo in fila Andrea Bonivento (63 60) negli ottavi, Edoardo Clementi nei quarti (61 60), il 3.2 locale Luca Russo in semifinale (63 64) e il pari classificato Alessandro Terranova in finale (64 16 63) completando così il suo percorso netto, ulteriore conferma dei passi da gigante compiuti da quando è seguito sul Titano da coach Giorgio Galimberti.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani