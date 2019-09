Ancora bagarini fuori dal circuito di Misano: richiesto foglio di via per 7 persone

Sale la febbre per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ed è caccia al biglietto. La ricerca spasmodica di tagliandi ha fatto sì che all’esterno del circuito, già dalla giornata di ieri, si concentrassero diversi bagarini intenti a rivendere i biglietti a prezzi molto elevati. Da qui il massiccio numero di finanzieri, una quarantina in tutto, a sorvegliare l’intera area del Misano World Circuit. Sono 50 finora i soggetti identificati e controllati mentre stazionavano nelle vicinanze delle casse con atteggiamenti da potenziali bagarini. Per un cittadino americano di origine vietnamita è scattato in queste ore il sequestro dei tagliandi che cercava di piazzare ed il relativo verbale di sanzione.

Nei confronti di 7 soggetti – tutti originari di Napoli – identificati dalle fiamme gialle di Rimini come sospetti bagarini ed interessati da numerosi precedenti di polizia, è stata inoltrata dal Nucleo di polizia economico finanziaria apposita segnalazione al questore di Rimini per le valutazioni di competenza in merito all’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Misano Adriatico.