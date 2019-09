Al teatro Tarkovskij incontro con Costanza Miriano

“Nel matrimonio l’imprevisto che ti salva“. Con questo titolo affascinante la, scrittrice giornalista e blogger Costanza Miriano interviene sabato 21 settembre ad un incontro al teatro Tarkovskij di Rimini, invitata dal gruppo delle giovani famiglie della parrocchia di San Giuseppe al Porto. L’incontro è aperto al pubblico.

E’ anche disponibile un servizio baby sitter, per le famiglie che ne avessero bisogno, prenotandolo a gruppofamigliesangiu@gmail.com

Costanza Miriano è nata nel 1970 a Perugia, dove si è laureata in lettere classiche. Poi ha studiato giornalismo, e si è trasferita a Roma dove ha cominciato a lavorare alla tv pubblica, la Rai. Per quindici anni ha lavorato al telegiornale nazionale, il tg3, ora invece si occupa di informazione religiosa a Rai Vaticano (ma collabora anche con Il Foglio, Credere, Il Timone, La Verità).

E’ cattolica fervente, e, convinta che in cielo si vada solo per raccomandazione, cerca sempre dei canali preferenziali per arrivare al Capo Supremo. Trova che la messa e il rosario siano quelli che funzionano meglio. Sposata, ha quattro figli, due maschi e due femmine (e un solo marito).

Svezzata l’ultima, ha cominciato quasi per caso – o per provvidenza – a scrivere un libro,(2011), che è partito piano piano ed è diventato un caso letterario in Italia, ed è stato tradotto in vari paesi (tra cui la Spagna dove Cásate y se sumisa ha provocato vivissime polemiche trasformandosi in un vero e proprio caso). Portando il verbo della sottomissione in tutto il paese – con conferenze ed articoli – si è resa conto che era necessario scrivere un altro libro, che spiegasse alle donne come parlare agli uomini. Ed è nato(2013).