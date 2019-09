Al circolo di villa Mussolini una settimana a suon di padel

Il Sun Padel di Riccione protagonista per una settimana dei campionati italiani assoluti outdoor, uno degli appuntamenti nazionali più attesi per gli appassionati di questo sport.

Con la vittoria della coppia Bruno e Mezzetti si sono chiusi ieri i Campionati Italiani Assoluti di Padel outdoor che si sono svolti la scorsa settimana al Sun padel di Riccione che ha sede nello storico circolo tennis di Villa Mussolini, a due passi dal mare. I due si sono imposti in due set su Cattaneo, Cremona la coppia di campioni uscenti dalla edizione 2018. Combattuta anche la finale femminile con Sussarello e Pappacena che in due set hanno avuto la meglio su Tommasi e Orsi.

In una bella cornice di pubblico gli atleti si sono sfidati nella maggior competizione sportiva italiana di padel. L’evento, patrocinato dal Comune di Riccione, contava quest’anno 93 coppie iscritte, tra maschile, femminile e misto, provenienti da ogni regione d’Italia e che si sono confrontati mettendo a segno i loro colpi migliori. Riccione è tornata cosi ad essere location per uno degli appuntamenti nazionale più attesi di uno sport che anche in Italia ha trovato tanti appassionati e che in pochi anni ha visto scoppiare una vera e propria padel mania.