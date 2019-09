Ai domiciliari l'albergatore accusato di violenza su minore

Sono stati concessi gli arresti domiciliari all’albergatore riminese di 57 anni arresto con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un turista 14enne, in vacanza con la famiglia nel suo hotel di Miramare (vedi notizia). All’albergatore, spiegano i suoi legali Paolo Righi e Alessandro Pierotti, è stato concesso di uscire dal carcere per curare in un’idonea struttura il grave stato di depressione nel quale è caduto dopo le pesanti accuse. L’uomo si è da subito professato totalmente innocente e tale continua a dichiararsi.