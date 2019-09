Ad Agnone arriva il primo punto per il Cattolica Calcio S.M.

Dopo due sconfitte nelle prime due gare di campionato arriva il primo punto della stagione per il Cattolica Calcio S.M. I ragazzi di Cascione lo centrano sul campo dell’Olympia Agnonese, altra squadra ancora al palo in graduatoria. Giallorossi sotto per il gol di Acosta al 14′ del primo tempo, raggiungono l’Olympia con Cisse al 35′. Finisce 1-1.