Abusivismo: un migliaio i sequestri, ma scompare merce contraffatta

A fine stagione il Noac, nucleo operativo antiabusivismo della Polizia Locale di Rimini fa il bilancio della stagione estiva. Gli interventi mostrano come la vendita di merce contraffatta sia quasi scomparsa: solo 3 i sequestri penali. Erano stati 25 nel 2018, quasi 200 nel 2015. In linea con gli ultimi anni, i rinvenimenti e i sequestri amministrativi: 957 quelli portati a termine al 15 settembre, contro i poco più di mille della stagione passata.

Altro elemento che si evince è il cambiamento del fenomeno. In stragrande maggioranza, a Rimini, ora i venditori abusivi provengono dal Bangladesh e propongono ai clienti soprattutto oggettistica varia, in particolare accessori per la telefonia mobile, dai caricabatterie ai power bank e le ormai famose sfere luminose. Praticamente scomparsi coloro che propongono capi di abbigliamento o accessori di griffe false come avveniva fino a qualche anno fa, così come sono stati sporadici gli episodi di venditori stanziali.

Il Nucleo ha operato con modalità flessibili su tre turni operativi dalle ore 7 alle ore 24 così come avvenuto negli ultimi anni. Per gli spostamenti sulla spiaggia, gli agenti hanno potuto utilizzare oltre alle mountain bike anche due nuovi quad, adatti per le proprie caratteristiche tecniche a muoversi sull’arenile, garantendo spostamenti più veloci.

“La situazione anche quest’estate si è confermata stabile, all’interno di un trend ormai quadriennale che ha visto un deciso ridimensionamento del fenomeno – commenta l’assessore alla Polizia Locale Jamil Sadegholvaad –. La strategia operativa è ormai collaudata e funziona, permettendoci di tenere sotto controllo un problema non più invasivo come un tempo, con la quasi totale estinzione della vendita di capi contraffatti e dei ‘mercatini’ stanziali sulla spiaggia. Proseguiremo nella direzione tracciata e per questo ringrazio gli agenti che hanno prestato il loro servizio in collaborazione con le forze dell’ordine del territorio”