A Cattolica apre il parcheggio del Vgs

Buone notizie per gli utenti dello stadio Calbi di Cattolica e per i genitori degli alunni del vicino plesso scolastico. È stato aperto infatti il parcheggio di via Carpignola all’ingresso VGS e già da lunedì, con l’avvio della scuola, si potrà sostare nell’area. Nei prossimi giorni, spiega il comune, si procederà alla realizzazione della segnaletica orizzontale per delimitare i posti.

Nei mesi scorsi, ricorda l’amministrazione, si era dato ufficialmente avvio alla riqualificazione del VGS con le opere di urbanizzazione dei lotti 1 e 2 e l’avvio del cantiere con operai e mezzi dell’impresa Mulazzani G&G di Vallefoglia che si è aggiudicata la gara.

Nel percorso di recupero dell’area, il comune ha assunto un ruolo primario sottoscrivendo la nuova convenzione urbanistica con gli attuali proprietari. “L’obiettivo – aveva commentato il Sindaco Mariano Gennari – è dare concreta e prossima attuazione ad un mio impegno assunto con la Città in campagna elettorale. Il VGS è una lacerazione urbana che merita di essere ricucita anche attraverso la riqualificazione di tutta l’area circostante. Un nuovo processo rigenerativo che insieme al progetto del circolo tennistico di via Leoncavallo e la ristrutturazione dello Stadio Calbi rappresenta un passaggio importante verso un nuovo rinascimento Cattolichino”.