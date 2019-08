Violento frontale tra due auto, coppia di anziani incastrata tra le lamiere

Un violento frontale tra due auto, con due persone ferite, è avvenuto oggi pomeriggio a Mulazzano di Coriano e a causarlo sarebbe stato un ciclista poi fuggito, al quale la polizia locale intercomunale sta dando la caccia. Intorno alle 18.15, in via Monte Olivo, una Fiat Punto con a bordo una coppia di anziani si è scontrata frontalmente con un pick-up. Entrambi le vetture sono finite nel fossato che costeggia la carreggiata e, per liberare marito e moglie rimasti incastrati tra le lamiere, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stata la donna, trasportata in eliambulanza con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Il marito, invece, avrebbe riportato ferite più lievi.

Stando a una prima ricostruzione, a causare l’incidente potrebbe essere stato un ciclista, poi fuggito. La Punto e il pick-up, infatti, si sarebbero scontrate per evitare la bici.