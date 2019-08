Feroce lite a Marina Centro a colpi di cocci di vetro

Gli agenti delle volanti della questura di Rimini stanno ancora ricostruendo con esattezza quanto accaduto questa mattina a Marina Centro, davanti al Caffè delle Rose. E lì che intorno alle 7.30 si è scatenata una violenta lite (ancora da chiarire le cause) che ha avuto come protagonisti un gruppetto di magrebini e due clienti seduti al tavolino del bar, un italiano e un rumeno. Dalle minacce si è passati in un amen ai fatti: nella zuffa è andata in frantumi una vetrata del locale, mentre un uomo è stato ferito da un bicchiere rotto e usato come arma. Scene da Far West, durante le quali sarebbe spuntato persino un coltello.

Il gestore del locale, impaurito per quanto stava accadendo, ha dato immediatamente l’allarme alla sala operativa della questura, che ha inviato sul posto le volanti. I partecipanti alla rissa sono stati tutti identificati e trasferiti in questura per accertamenti. Alcuni dei protagonisti della rissa sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Infermi per medicare le ferite. Mentre gli investigatori stanno finendo di visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar e della zona, sarebbero due al momento le persone fermate, un magrebino ed un rumeno.

Seguiranno aggiornamenti