Vigili Fuoco Bellaria. Cgil: troppo presto la chiusura il 23 agosto

Mantenere aperto il distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina anche oltre il 23 agosto. Questa la richiesta contenuta nella lettera inviata dalla Funzione Pubblica della CGIL riminese e dell’Emilia Romagna al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, a quello dell’Agenzia di Protezione Civile e per conoscenza anche al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini. La richiesta – spiega una nota – scaturisce dal fatto che lo stanziamento messo a preventivo non permette di presidiare il territorio oltre il 23 di agosto, periodo di grande affluenza turistica per il Comune di Bellaria. “Il presidio – prosegue il sindacato – si è dimostrato efficace per mantenere un alto standard di salvaguardia del territorio, soprattutto nel periodo di massima affluenza estiva dal mese di luglio sino a settembre e pertanto, per garantirne l’operatività, è necessario che entrambe le strutture, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, procedano con adeguati correttivi ed integrazioni di bilancio”.