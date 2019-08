Verde su via Ceccaroni, oggi l'intervento

Ieri avevamo dato spazio alla segnalazione da Viserba sullo stato della vegetazione lungo la ciclabile di via Ceccaroni (vedi notizia), talmente folta da impedire in diversi punti la visuale della segnaletica stradale. Oggi, sempre da Viserba, si segnala l’avvio di interventi di manutenzione proprio su via Ceccaroni, con l’abbassamento delle siepi lungo la ciclabile.