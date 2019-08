Una mappa interattiva per riscoprire la storia di Rimini

La storia di Rimini diventa una app. Su proposta dell’ANPI ed in collaborazione coi tecnici del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Rimini è nata un’applicazione interattiva che consente un percorso “virtuale” nei luoghi dove le vicende più importanti sono accadute. Consultabile sul web alla pagina ” http://bit.ly/ComuneRiminiMappeInterattive “, è progettata anche in versione responsive. Consente la geolocalizzazione della posizione in tempo reale, così da poter essere usata come navigatore per l’individuazione dei luoghi e per l’orientamento negli spostamenti.

Un’iniziativa che sarà presentata il prossimo 16 agosto, in occasione della cerimonia di celebrazione del 75esimo anno dall’eccidio dei tre Martiri: Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani.

Tra le tappe oltre alla piazza l’Arco d’Augusto, dove è collocato il cippo che ricorda il sacrificio di Silvio Cenci. Non a caso dall’Arco partivano le manifestazioni più importanti e sentite, come quella del 1°Maggio e i cortei dei lavoratori e degli studenti. Questo è un anno particolare, che segna anche il 75° anniversario della Liberazione di Rimini, avvenuta il 21 settembre 1944 da parte dei combattenti Greci e Canadesi, questo percorso intende anche ravvivare la memoria, a riaffermare con forza i valori di libertà, di pace, di amicizia, di ospitalità che hanno sempre contraddistinto la città di Rimini e la sua popolazione e le hanno consentito, con l’aiuto e la solidarietà di altri popoli, di risorgere dalle rovine della Guerra.

La mappa dei luoghi della memoria è un percorso in espansione, nel senso che sarà integrata anche con altro materiale storico, e altri luoghi che saranno aggiunti nei prossimi mesi.