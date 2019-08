Una città per vecchi? Pullé (Noi Riccionesi) risponde a suon di foto

Il segretario del PD riminese Filippo Sacchetti accusa Riccione di essere diventato un “salotto per anziani benestanti” (vedi notizia) ma dall’altra parte il capogruppo di “Noi Riccionesi” Fabrizio Pullé ribatte con un carico pesante: le foto di piazzale Roma gremito in ogni centimetro per la serata di lunedì di Deejay On Stage.

Sacchetti, scrive Pullè, “Se ne esce con la sua bella dichiarazione ai giornali sul fatto che Riccione sarebbe, a Suo dire, in quanto a turismo, “Capitale delle Case di Riposo” e tesa alla “senilizzazione”… come a dire: Riccione non fa nulla per i turisti giovani.”.

“E allora ci chiediamo: ma proprio oggi?? Proprio il giorno seguente a quello in cui, non di venerdì o sabato, ma di lunedì sera, in Piazzale Roma ci saranno stati ventimila – forse trentamila ragazzi al Deejay on Stage per le performance di Elettra Lamborghini, di Elodie, di Miss Keta e di tutti gli altri artisti?

Ma dove vive, il Signor Sacchetti, in un Eremo?”

“Linus, Rudy, Radio Deejay, Elettra Lamborghini, Elodie, Miss Keta e tutti quelli che erano ieri sera festanti in piazza: glielo dite Voi al “Signor Sacchetti” che serata è stata ieri? Perché a Noi direbbero che non siamo obbiettivi. Intanto, giusto come prova, vi allego qualche foto di Piazzale Roma ieri sera. Si sì, reparto geriatrico, Signor Sacchetti”.

Il sindaco Renata Tosi condivide il post di Pullè. Lo fa anche l’assessore Caldari commentando: “Gli mandiamo un po’ di bacioni al PD di Rimini e al sig. Sacchetti??”