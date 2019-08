Un weekend tra feste, storia e golosità

Il mese sinonimo d’estate è ormai agli sgoccioli, ma non c’é motivo di essere tristi… Ecco 5 eventi a misura di famiglie nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini.

Sabato 24 e domenica 25 agosto Coriano ospita il 52° Sangiovese Street Festival. L’edizione 2019, ad ingresso gratuito, sarà un’edizione speciale in quanto completamente dedicata alle radici e tradizioni romagnole. Il Sangiovese sarà sempre il protagonista assoluto e i migliori vini dei produttori della Romagna saranno il cuore pulsante della manifestazione.

Ovviamente non mancheranno la piada della Pro Loco Coriano e le tradizionali specialità gastronomiche dei ristoratori corianesi.

Inoltre sotto la direzione artistica di Sergio Casabianca il centro di Coriano sarà animato da coinvolgenti spettacoli dall’animo romagnolo. All’interno della manifestazione sarà allestito anche un mercatino-scambio dedicato al mondo ludico dei bambini (giochi, libri, figurine, giornalini, ecc).

Venerdì 23 e sabato 24 agosto torna SantarcanGelato, la festa dedicata al gelato artigianale: 15 nuovi gusti di gelato, spettacoli, animazione e musica dal vivo.

A Santarcangelo saranno presenti otto postazioni dove si potranno assaggiare i vari gusti con la formula dei coupon: coupon da 3 (3 euro) e 6 ticket (5 euro), ogni ticket darà diritto a una coppetta assaggio di gelato.

Accanto alla musica dal vivo, avrà un rilievo particolare l’intrattenimento per i più piccoli, grazie all’iniziativa “Un Gioco è per tutti” organizzata in occasione del mercatino dei bambini di venerdì 23: chi vorrà potrà acquistare un giocattolo e donarlo ai bambini meno fortunati portandolo in un apposito contenitore posto alla Pro Loco (via Battisti). La partecipazione a “Un gioco è per tutti” sarà premiata con un coupon omaggio per un assaggio di gelato. Un’iniziativa solidale che si somma a quella eco-friendly di scegliere solo materiale ecosostenibile e biodegrabile per coppette e cucchiai.

Oltre ai laboratori del gelato dedicati ai bambini presente in piazza Ganganelli ci sarà infatti il Mo.Ca Challenge, promosso dall’azienda romagnola: una giuria che premierà il miglior gelato presente a SantarcanGelato.

Da venerdì 23 a domenica 25 agosto torna a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli la Festa Medievale “La Torre di Giovedìa”. In programma tornei, banchetti, spettacoli, botteghe, danze, laboratori per bambini e il matrimonio di Malatesta.

Venerdí 23 agosto, alle 19.30, si inizia con una favolosa serata per le famiglie nel giardino di Villa Torlonia, con una cena medievale e spettacoli “Alla Corte di Re Artù”. Grandi e piccini possono cenare assistendo agli spettacoli di scherma, ridendo con show di giullari e saltimbanchi, e divertendosi con il Rimattore PierPaolo Pederzini.

Dalle 17 di sabato 24 agosto verrà aperto il mercatino medievale, all’interno della Villa, e ci si divertirà fino a sera, con sbandieratori, musici e giullari. Alle 21, poi, inizierà il maestoso matrimonio medievale tra Concordia de’ Parcitadi e Malatesta da Verucchio, con i festeggiamenti in loro onore, in cui spettacoli di ogni genere verranno messi in scena per gli sposi.

Domenica 25 agosto, nel pomeriggio, a partire dalle 17, si puó assistere all’avvincente terza edizione del Torneo di Lancio della Scure, organizzato dalla Corte di Giovedìa nel giardino della Villa, in cui i membri dei gruppi medievali si sfideranno fino all’ultima accetta, e alle battaglie a tenzon d’arme organizzate dai gruppi storici che parteciperanno. In chiusura di serata, preparatevi ad assistere ad uno spettacolo che vi lascerà senza fiato, in cui musica, danza, fuoco e storia si intrecceranno.

Giunto alla sesta edizione, San Marino Comics si presenta con il programma più ricco di sempre. Sabato 24 agosto tutte le aree del comics saranno coperte da decine e decine di animatori che porteranno il pubblico a volare con la fantasia passando dalla Terra di Mezzo fino al mondo dei Pirati dei Caraibi, dei Ghostbusters, del Trono di Spade, dei Druidi e delle Principesse Disney. Non mancheranno splendide zone tematiche come la zona Wrestling con i performer della Tana delle Tigri, la zona Softair e l’area “Street Art”. La sera culminerà con il main event: Cartoon Cover Arena, la Woodstock delle Sigle TV, un concerto-spettacolo con oltre 40 musicisti sul palco di cartoon band provenienti da tutta Italia, che si esibiranno con alcuni degli interpreti originali più famosi.

Domenica 25 agosto invece, oltre a riproporre tutto il programma di sabato, alle 16.30 in Piazza della Libertà sarà la volta della Gara Cosplay di San Marino Comics, valida per le selezioni al Campionato Nazionale Cosplay di Lucca Comics.

Per scoprire le altre iniziative del weekend dedicate ai bambini a Rimini e dintorni visita il sito bimbiarimini.it