Un weekend che sa ancora di Ferragosto con le proposte di bimbiarimini

Mondaino riporta piccoli e grandi indietro nel tempo, all’epoca medievale, ma il Palio del Daino non è che uno dei tanti eventi a misura di famiglia che vi aspettano nel fine settimana. Ecco 5 appuntamenti nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini.

1.

Dal 15 al 18 agosto le vie del paese della Valconca sono animate da 300 volontari, 150 tra artigiani, artisti e mestieranti, 100 botteghe, 60 uomini d’arme, 130 figuranti in abiti d’epoca. Sono questi i numeri della 32esima edizione del Palio del Daino, il tradizionale evento che culmina con la sfida tra le quattro contrade mondainesi: Borgo, Castello, Contado e Montebello impegnate in una serie di prove di abilità, come la corsa delle oche e la gara dei balestrieri.

Tra le strette vie e la tonda piazza principale si aggirano armigeri, cavalieri e dame, giullari e saltimbanchi, menestrelli, giocolieri e trampolieri pronti ad allietare i viandanti e i forestieri.

Ingresso: 10 euro, gratuito fino ai 14 anni.

2.

Domenica 18 agosto, dalle ore 19, la Festa del Mare ci porta alla scoperta della nostra tradizione marinara, con la partecipazione della gente del porto. La serata regalerà specialità di pesce tradizionali, musica, spettacolo e divertimento sul Portocanale di Bellaria Igea Marina, in Via Pinzon-Igea Marina e Via Rubicone-Bellaria.

3.

Dal 14 al 18 agosto ritorna al Parco Marecchia di Rimini, a pochi passi dal bimillenario Ponte di Tiberio, ‘Tiberio Cinepicnic’, l’arena cinematografica più intrigante dell’estate: l’ingresso alla manifestazione è gratuito, l’apertura degli stand gastronomici, a sostegno dell’iniziativa, è alle ore 19, si può acquistare il necessario per il picnic e sistemarsi sul prato con coperte o plaid ed attendere l’inizio delle proiezioni, previsto per le ore 21.15.

Sabato 17 agosto la serata dedicata alla famiglia con il tenero cartoon “Il viaggio di Arlo” della Pixar diretto da Peter Sohn, sull’amicizia tra un bimbetto cavernicolo ed un simpatico dinosauro.

4.

Figure al Castello… Il Teatro dei Burattini affonda le proprie radici nella tradizione dei racconti popolari, nel forte impatto visivo, ed è allo stesso tempo in grado di realizzare drammaturgie originali che intrecciano i caratteri più conosciuti, come il Dottor Balanzone, Fagiolino, Sganapino, Arlecchino e tanti altri, con personaggi che nascono dalla ricerca di una forma di teatro dei burattini contemporaneo.

Sabato 17 agosto, alle 21, in Piazza Garibaldi a Pennabilli va in scena “Piru’, piru'” della Compagnia Walter Broggini. L’ingresso é libero.

5.

Domenica 18 agosto, alle ore 16, l’ Osservatorio Naturalistico Valmarecchia a Torriana organizza attività per grandi e piccini per andare a scoprire gli animali del bosco con una passeggiata nei sentieri intorno a Montebello.

Il laboratorio é gratuito. E’ necessaria la prenotazione (347 4110474).

Per scoprire le altre iniziative del weekend dedicate ai bambini a Rimini e dintorni visita il sito bimbiarimini.it