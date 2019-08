Un week end di Freestyle Skating a Riccione

Torna a Riccione sabato 10 e domenica 11 agosto alla Pista Giardini Montanari per il 2° anno consecutivo la WSSA, competizione internazionale di freestyle skating ospitata dal Roller Riccione.

Il pattinaggio in linea nella sua versione più spettacolare, un vero e proprio show con oltre 100 atleti provenienti da Italia, San Marino, Francia ed Ungheria.

Riccione non è solo spiaggia, neanche nel cuore dell’estate, e la sua anima sportiva non si ferma mai, tanto più che la bella stagione consente di coniugare vacanza e sport. Ed è all’insegna del pattinaggio in riva al mare che torna a Pista Giardini Montanari la 2° RICCIONE BEACH BATTLE, una competizione internazionale di freestyle skating (su pattini in linea) ad altissimi livelli. La WSSA è un circuito di gare nato in Francia, organizzato sotto forma di tour con tappe in tutto il mondo. Una gara prestigiosa e molto ambita dagli atleti poiché per ogni competizione disputata si conquistano punti per migliorare il proprio posizionamento nel ranking mondiale.

La bellezza del Freestyle Skating, uno sport spettacolare e mozzafiato, aperta gratuitamente al pubblico di Riccione a pista Giardini Montanari per un intero week end.

I pattinatori in gara sono circa 100, di età dai nove anni in su, e disputeranno avvincenti sfide nelle discipline di slide (frenate), speed slalom (slalom in velocità su un piede) e classic (pattinaggio di figura a suon di musica attorno a file di conetti). Non solo una gara, ma un vero e proprio show, piacevole ed accattivante anche per il pubblico e non solo per gli addetti ai lavori.

Il programma prevede sabato 10 agosto SPEED SLALOM dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con turni di qualifica singola e sfide a due, seguito da SLIDE a partire dalle ore 20:00. A seguire premiazioni.

Domenica 11 agosto sarà la volta del CLASSIC, spettacolare ed emozionante, a partire dalle 16:30 fino alle 21:00 circa, a seguire premiazioni.

Il Roller Riccione è una sezione del Pattinaggio Artistico Riccione che organizzai corsi di roller a tutti i livelli per adulti e bambini, ed allena una squadra agonistica composta da giovanissimi molto combattivi che anche in questa stagione sportiva appena conclusa hanno conquistato diversi podi nazionali.

Il Roller Riccione si impegna particolarmente nel diffondere la cultura del freestyle skating a Riccione, organizzando non solo corsi, ma anche pattinate gratuite in strada, eventi promozionali, gare federali e gare internazionali.

Link alla gara per ulteriori info: www.pattinaggioriccione.it.