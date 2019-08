Ufficio Postale chiuso per lavori di ripristino

Dopo l’assalto agli uffici postali dello scorso sabato (qui la notizia), Poste Italiane comunica che l’ufficio Postale di Rimini 9 in via Euterpe resterà chiuso per consentire i lavori di ripristino dei locali interni, resi necessari a seguito dell’attacco criminoso all’Atm Postamat, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.

L’Azienda informa inoltre che per tutti i servizi postali e finanziari i cittadini possono rivolgersi all’ufficio postale di Rimini Centro in Corso d’Augusto, opportunamente potenziato e dotato di Atm Postamat operativo 24 ore su 24.