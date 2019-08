Ufficiale: Ventola è un giocatore del Rimini. Ma non sarà disponibile per il derby

Il Rimini F. C. rende noto – si legge in una nota – di aver raggiunto l’accordo con il Genoa F. C. per il passaggio in biancorosso dell’attaccante, classe 2000, Danilo Giacinto Ventola.

Cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, nella scorsa stagione si è messo in evidenza nella Primavera del Grifone. Ventola giunge dalla società rossoblù con la formula del prestito annuale.

Domani Ventola non sarà della sfida con il Cesena, così come Mario Finizio, per entrambi non è arrivato il transfer dalla Lega.