Ufficiale: l'ex professionista Adil Mezgour per l'attacco del Vis Novafeltria

Un ex professionista per l’attacco del Vis Novafeltria, ripescato in Promozione.

La società del presidente Thomas Grazia ha firmato l’attaccante marocchino Adil Mezgour, 36 anni, 1,88 m. d’altezza, con trascorsi in serie C e in serie D. Il giocatore, nell’ultima stagione al Piccardo Traversetolo (Eccellenza) si è trasferito in Riviera per motivi extracalcistici e la dirigenza del club gialloblu ha colto l’occasione per mettere a disposizione di mister Mugellesi un attaccante d’altra categoria.

CARRIERA DI ADIL MEZGOUR (da Tuttocalciatori.net)