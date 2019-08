Ufficiale: Jacopo Grassi alla Santarcangiolese Basket

Nuovo colpo di mercato per la Santarcangiolese Basket. Jacopo Grassi, proveniente da Forlimpopoli, calcherà il parquet del PalaSGR nella prossima stagione. Ecco la prima intervista del giocatore classe 1995.

Jacopo, si presenti ai tifosi clementino, raccontandoci qualcosa della sua carriera cestistica.

“Ho iniziato a giocare a basket nel Cesenatico e ho avuto la mia prima esperienza senior a Ravenna in serie A2. Lì ho conosciuto giocatori con cui ancora oggi mantengo un grande rapporto come Raschi e Rivali che a Santarcangelo tutti conoscono molto bene. Poi ho giocato in serie B a Vasto in Abruzzo e a San Miniato in Toscana; qui siamo arrivati terzi con un minutaggio importante. Successivamente sono tornato in Romagna a San Marino in serie C gold, dove ho conosciuto coach Evangelisti (che all’epoca era il secondo allenatore) e Zannoni. Infine l’anno scorso giocavo a Forlimpopoli nello stesso campionato di Santarcangelo”.

Perché ha scelto Santarcangelo?

“Ho scelto Santarcangelo perché mi è stato proposto un progetto molto interessante all’insegna del lavoro e del vero significato di fare squadra. In più conoscevo appunto Evangelisti e Zannoni che mi hanno garantito la serietà della società negli impegni presi”.

A questo punto parliamo delle sue aspettative per la prossima stagione.

“Le mie aspettative sono di far arrivare la squadra il più in alto possibile. Non sono mai stato un giocatore egoista e penso sempre più al gruppo che a me stesso perché credo che più in alto riesca ad arrivare la squadra più grande sia la dimostrazione di come tutti abbiano lavorato per ottenere quei risultati”.