Trova il ladro in casa. Lo insegue e recupera la refurtiva. Ladro ricercato

Stamattina intorno alle 10 la polizia è intervenuta in piazzale Bornaccini (dove da dicembre dovrebbe essere trasferita la nuova sede della questura), in seguito ad una chiamata per tentato furto in un appartamento nel complesso “nuova Rimini”.

Un uomo vestito di nero con maglietta e cappellino in testa (testimoni che gli hanno parlato e hanno rilasciato dichiarazioni alla polizia parlano di un ragazzo di origine nord africana) è riuscito ad introdursi in pieno giorno nell’appartamento di una famiglia al piano terra. Prima di entrare in quell’appartamento, pare che l’uomo si aggirasse in zona per scegliere la propria preda. Una donna si è accorta della sua presenza grazie al suo cane che ha iniziato ad abbaiare. La signora gli ha chiesto di cosa avesse bisogno e lui ha risposto di stare aspettando un suo amico che abitava al piano di sopra. Risposta che ha destato più di un sospetto, visto che in zona la maggior parte delle case è di proprietà, e ci si conosce più o meno tutti da molti anni.

Dopo poco, da uno degli appartamenti, si sono levate delle grida ed è stata chiamata la polizia. Il proprietario dell’appartamento violato infatti, ha sorpreso il ladro in casa sua con in mano la borsetta della moglie e lo ha inseguito gridando tentando di fermarlo. Giunto nel parcheggio, il ladro è salito su uno scooter ma i secondi impiegati per metterlo in moto hanno permesso all’uomo di raggiungerlo e di bloccare il mezzo a due ruote dal sellino. Il ladro è stato così costretto a lasciare sull’asfalto sia lo scooter che la borsa che aveva rubato ed è scappato.

La polizia è sulle sue tracce.