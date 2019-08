Tra parchi e mare. Vacanze per Mister Spalletti

Giornate tra mare e parchi di divertimento per Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Inter ha trascorso alcune ore all’Aquafan di Riccione ma è stato anche in spiaggia immortalato allo stabilimento balneare del presidente della cooperativa bagnini di Rimini Sud Mauro Vanni.

Spalletti parlando del parco riccionese ha detto:

“Questo parco mi piace tantissimo e ci vengo appena posso. E’ sempre bello venire a trovare gli amici in Romagna ogni volta è come ritrovarsi in famiglia”.

Dopo l’Aquafan, l’allenatore ha voluto assistere anche all’appuntamento di Oltremare ‘Delfini – lo spettacolo della natura’ dove ha conosciuto la squadra addestratori e la famiglia di tursiopi.