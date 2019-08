Suoni e colori di Rimini-Cesena di Coppa Italia

Rimini-Cesena si è confermata ancora una volta molto più di una semplice partita, anche quando non è una sfida di campionato ma di Coppa Italia di serie C. La corsa al biglietto ed il dato degli spettatori: 3.633 lo testimonia. È la Partita per eccellenza della Romagna pallonara. E allora ecco suoni e colori del derby del “Romeo Neri”.