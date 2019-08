Su Icaro Tv (20.35 mercoledì) intervista al sindaco di San Giovanni in Marignano

Prosegue l’appuntamento con le interviste ai sindaci eletti alle recenti amministrative di maggio. Domani sera, mercoledì, alle 20.35 ospite di Fuori dall’Aula su Icaro Tv (canale 91) sarà il primo cittadino di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli, rieletto con oltre il 70% dei voti.

Tanti i temi affrontati nell’intervista: dalla tassazione alla mobilità (in primis la Sp58), dal turismo alla sicurezza, passando per il welfare e il commercio.