Situazione societaria, la precisazione del Rimini F.C.

In merito alla questione riguardante gli assetti societari, anche alla luce dei recenti accordi con un nuovo partner, il Rimini F.C. ricorda – si legge in una nota – quanto segue:

– Rimini F.C. S.r.l è nel pieno controllo dell’attuale proprietà che ne detiene la totalità delle quote.

– Qualsiasi variazione o passaggio di quote verranno tempestivamente comunicati, nel segno della trasparenza che ha sempre contraddistinto la società. Il tutto, comunque, può essere verificato in qualsiasi momento tramite visura camerale.

– Il dottor Massimo Nicastro, che come noto risiede negli Stati Uniti, sarà a Rimini dopo Ferragosto. In quell’occasione sarà sua premura presentarsi ufficialmente alla stampa e all’opinione pubblica, oltre che naturalmente incontrare l’amministrazione comunale e tutte le autorità che vorranno conoscerne il progetto e le motivazioni che lo hanno spinto a investire nel Rimini F. C. e nella città di Rimini.