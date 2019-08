Si accascia in acqua per un malore, 77enne salvato dal bagnino

Si è accasciato all’improvviso mentre faceva il bagno, ma il pronto intervento dei bagnini di salvataggio ha scongiurato il peggio, stando almeno alla prime informazioni. Questa mattina, intorno alle 11.30, un turista di 77 anni è stato colto da malore in acqua, al Bagno 42 Arnaldo di Bellaria. Il bagnino di vedetta si è subito accorto di una persona riversa in acqua ed è accorso in suo aiuto. In spiaggia sono poi intervenuti il personale sanitario del 118 che, dopo avergli prestato le prime cure sulla battigia, ha disposto il ricovero del 77enne in codice di massima gravità all’ospedale Infermi di Rimini, oltre ad una pattuglia della guardia costiera.