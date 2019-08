Sgambamento cani. Baschetti: tante irregolarità, rischiosa per i cani

L’area sgambamento cani di Verucchio, inaugurata a metà luglio al parco Marecchia (riutilizzando l’area di addestramento dei cani della Croce Rossa Italiana), è stata oggetto di una interrogazione in consiglio comunale da parte del consigliere di Immagina Verucchio Roberto Baschetti. Nel mirino quelle che definisce una “diverse irregolarità che possono provocare situazioni spiacevoli o meglio di grave pericolo per gli animali e alle persone che frequentano il parco“. Il consigliere premette che l’area è stata realizzata dopo anni di richieste da parte dei cittadini (era sorto anche un comitato) e ricorda i circa millequattrocento cani iscritti all’anagrafe canina del comune.

Baschetti elenca poi i difetti dell’area: “la recinzione è stata costruita con reti tradizionali in metallo tutte spanciate, probabilmente di recupero e con altezza di un metro e dieci . Sul fronte la recinzione e alta un metro e sessanta utilizzando due reti sovrapposte. I due cancelli di ingresso in legno (sono di quelli che si acquistano nei negozi di hobbistica), sono staccati da terra di quindici centimetri con altezza totale di un metro. I cani piccoli ci passano sotto e quelli grandi lo possono saltare agilmente. Uno dei due cancelli è tenuto chiuso con un sasso. Altra cosa gravissima è il cavo di alimentazione del faro di illuminazione che serpeggia lungo il palo di sostegno senza nessuna protezione, il cane mordicchiandolo potrebbe rimanere folgorato“.