Serie di furti sulle auto in sosta, residente sorprende il ladro e lo insegue

Oggi pomeriggio, poco prima delle 16, in via Pisani (zona grattacielo), un ladro è entrato in azione aprendo alcune auto in sosta per rubare ciò che trovava all’interno, spiccioli e oggetti personali vari.

Tre, quattro le vetture che un magrebino sui 30 anni, vestito di nero, (così è stato descritto da un testimone) avrebbe forzato prima di fuggire a piedi, inseguito per alcune centinaia di metri da un residente che lo ha colto sul fatto. Il nordafricano, però, è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri di Rimini, allertati nel frattempo dal testimone.