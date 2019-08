Scippa una donna in pieno giorno armato di taglierino

Armato di taglierino, le ha strappato la catenina d’oro che portava al collo, poi è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Lo scippo è avvenuto questa mattina, alle 12.30, in viale Tobruk a Rimini. La vittima è una donna che stava passeggiando per strada. All’improvviso le si è avvicinato un ragazzo tra i 25 e i 30 anni, nordafricano, che con una mossa fulminea le ha portato via la collanina. La signora, fortunatamente, non ha avuto il tempo di reagire. Infatti, alcuni testimoni, hanno raccontato ai carabinieri di Rimini intervenuti sul posto che il nordafricano nell’altra mano impugnava un taglierino.

Secondo la descrizione fornita, lo scippatore indossava una t-shirt grigia, dei pantaloncini neri, e un cappellino scuro che gli copriva in parte una vistosa cresta. Le ricerche dei carabinieri al momento non hanno dato esito.