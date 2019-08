Santarcangiolese Basket. Accordo con il centro Saul Sirri

Nella Santarcangiolese Basket arriva Saul Sirri, con cui la società ha trovato l’accordo per la prossima stagione. Centro, nato nel 2000, Saul nell’ultima stagione ha giocato nel Bellaria di Coach Domeniconi che ha conquistato la promozione in C Silver.

Il giocatore ha rilasciato le prime dichiazioni:

Saul benvenuto a Santarcangelo, raccontaci qualcosa di te e della tua per adesso breve carriera.

In realtà non ho molto da raccontare perché ho sempre giocato nelle giovanili di Cervia e Cesenatico fino allo scorso anno quando ho fatto la mia prima esperienza senior nel Bellaria in serie D. Mi sono appena diplomato al liceo scientifico e nella prossima stagione oltre che continuare a giocare a Basket frequenterò l’università.

Conosci l’ambiente santarcangiolese? Che impressione hai?

Sono venuto diverse volte a Santarcangelo da avversario per partite di campionato e tornei, in realtà però sarà per me un po’ tutto nuovo, quindi non vedo l’ora di scoprire il calore dei tifosi che mi dicono siano particolarmente numerosi.

Raccontaci delle tue aspettative e le tue aspirazioni.

Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura e misurarmi con compagni e avversari per cercare di migliorare personalmente e aiutare la squadra a crescere con me.