San Marino Junior Cup Under 12: sabato le finali. Assegnati i titoli di doppio

Si sono concluse stamani le semifinali della seconda edizione della San Marino Junior Cup under 12, torneo di grado 1 del circuito Tennis Europe organizzato dalla FST sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio, nel Parco di Montecchio.

Nel singolare femminile, a contendersi il titolo saranno Aurora Nosei, che ha eliminato in due set (6-2 6-1) la serba Djokic, e la slovacca Vanessa Novakova, vittoriosa per 6-1 6-3 sulla tedesce Resch.

In campo maschile, si sono qualificati per l’atto conclusivo dell’evento sammarinese Federico Cina e il rumeno Carteputreda, che in semifinale hanno eliminato rispettivamente Raffaele Ciurnelli (1-6 6-0 6-0) e il tedesco Braun (6-1 6-2).

Le finali sono in programma sabato alle ore 10.00.

Si sono già assegnati, intanto, i titoli dei tabelloni di doppio. Quello femminile è stato vinto dalle italiane Aurora Nosei e Arianna Silvi per 6-2 6-3 sulla slovacca Novakova e la lettone Zeltina.

In campo maschile la coppia maschile formata dal rumeno Carteputreda e dal tedesco Engel si è aggiudicata il titolo battendo 6-2 6-3 il tedesco Braun e il francese Sborowsky.