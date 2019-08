San Marino Junior Cup: tornei verso la fase decisiva

Giornata dedicata al secondo turno di ottavi di finale dei singolari e ai quarti di finale dei tornei di doppio, oggi, alla San Marino Junior Cup, torneo giovanile del circuito Tennis Europe, riservato alle categorie Under 14 e Under 16, in svolgimento fino a domenica sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.

In scena un ottimo tennis su tutti i campi. Nei singolari pronostici rispettati, con le teste di serie ancora in gara che avanzano nei quarti di finale, in programma domani.

Nel torneo di doppio femminile Under 14, dopo la bella vittoria di ieri, Ludovica Ceccoli e Giulia Galvani si sono dovute arrendere 6-1 6-2 alla coppia testa di serie numero 3, le atlete della Repubblica Ceca Lukesova e Simonovska. Semaforo rosso anche per l’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino Sveva Azzura Pansica, in doppio con Kseniia Saenko: le due, che ieri avevano vinto una grande partita contro Amelia Regini e Arina Shumova (7-5 7-6), oggi hanno dato del filo da torcere alla coppia prima testa di serie, formata dalle russe Domova e Skopintseva, che si sono imposte per 6-4 6-3.

In campo in questo momento, nel doppio maschile Under 16, i titani Simone De Luigi e Lorenzo Tamagnini, che si giocano l’accesso alle semifinali di domani.