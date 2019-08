San Marino Junior Cup: sabato si assegnano i titoli di doppio

Si sono da poco concluse le semifinali dei tornei di doppio femminile e maschile, Under 16 e Under 14, che hanno decretato le coppie che si sfideranno domani per aggiudicarsi la seconda edizione della San Marino Junior Cup, competizione giovanile del circuito Tennis Europe in svolgimento sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.

Nel torneo maschile Under 14 a contendersi il titolo saranno gli italiani Edoardo Santoni e Lorenzo Sciahbasi, che questo pomeriggio hanno battuto la testa di serie numero 1 Allen – Philibert 3-6 6-3 10-5 al tie break, e i francesi Paul Barbier Gazeu e theo Papamalami, seconda scelta del seeding, che hanno avuto la meglio per 6-4 6-0 su Bottari – Liberati. Nel torneo femminile, invece, staccano il pass per la finale le russe Lukesova – Simonovska, vincitrici per 6-4 6-3 sulla coppia Fernandez Laaksonen – Gerrer Salat, e la coppia russa testa di serie numero 1 Domova – Skopintseva, che ha superato 7-6 6-1 le italiane Cinquino – Galietta.

La finale Under 16 maschile vedrà invece confrontarsi le prime due teste di serie: da una parte Filippi – Testori, vittoriosi per 6-4 2-6 10-7 su Baldisserri – Bilardo, dall’altra Ceradelli – Ricci, che si sono imposti 5-7 6-3 10-5 su Lavoratori – Porcu. Anche nel torneo femminile a prevalere sono state le prime scelte: la testa di serie numero 1 Di Muzio – Gottardi si è imposta 4-6 6-4 10-8 su Furtuna – Milanese, mentre la seconda testa di serie Barberini – Finocchiaro hanno superato 7-5 6-3 sulla riccionese Migani in coppia con Sirci.

Le finali andranno in scena domani, subito dopo le semifinali dei singolari, che scatteranno in tarda mattinata. Nell’Under 14 maschile ancora in scena la testa di serie numero 1 Lorenzo Sciahbasi, che oggi ha battuto al termine di una grande partita il numero 3 Philibert e domani se la vedrà con Vales. Nel torneo femminile l’unica testa di serie ancora in gara è la numero 7 Saenko, che oggi ha superato agevolmente Diana Maria Ilie (6-1 6-2).

Nel torneo Under 16 femminile avanzano in semifinale la testa di serie numero 6 Migani e la numero 7 Verzin, mentre nel maschile ancora in gara la testa di serie numero 5 Nicola Filippi, che oggi ha superato 6-2 6-1 Lanza Cariccio.

ITF Futures di Appiano: De Rossi sconfitto al fotofinish

Continua il tour di tornei Futures di Marco De Rossi nel nord Italia. Dopo il brusco ko nelle qualificazioni dell’ITF di Bolzano, il davisman biancazzurro ben figurato nel 25.000 dollari di Appiano. Il sammarinese ha superato brillantemente le qualificazioni superando in due set prima Massimo Brambati e, nel turno decisivo, Andrea Borroni.

Nel debutto del tabellone principale, opposto al lombardo Giuseppe La Vela, De Rossi è stato fermato per la pioggia in vantaggio di un set e sul 6-6 nel tie-break del secondo. Rientrato in campo il giorno successivo, il tennista titano non è riuscito a conquistare i successivi due punti che lo avrebbero qualificato per gli ottavi di finale.

De Rossi tornerà in campo nei prossimi giorni nell’ITF Futures di Valgardena (25.000$ di montepremi) dove, presumibilmente, avrà accesso direttamente al main draw.