San Marino Junior Cup: ecco i vincitori del doppio

Primi verdetti dalla San Marino Junior Cup. Il torneo giovanile firmato Tennis Europe, riservato alle categorie Under 14 e Under 16, ha assegnato oggi i titoli di doppio.

Nell’Under 14 maschile il duo francese composto da Paul Barbier Gazeau e Theo Papalamis ha superato con un netto 6-1 6-2 la coppia italiana formata da Edoardo Santoni e Lorenzo Sciahbasi. Nel femminile ad aggiudicarsi il titolo sono le russe Domova – Skopintseva, che hanno avuto la meglio sulla coppia della Repubblica Ceca Lukesova – Simonovska per 6-2 6-4.

Finali tutte italiane, invece, nel torneo under 16. Ad aggiudicarsi il tabellone maschile sono Nicola Filippi e Francesco Testori, che si sono imposti 6-0 7-5 su Matteo Ceradelli e Mattia Ricci. Erika Di Muzio e Ginevra Gottardi hanno invece fatto loro il titolo femminile al termine di una finale combattutissima contro Giulia Barberini e Giulia Finocchiaro: 6-3 4-6 12-10 il risultato.

Definite anche le finali dei singolari, in scena domani. Nel torneo 6-4 Under 16 a contendersi il titolo saranno Nicola Filippi ed Enrico Baldisseri. Il primo, testa di serie numero 5, ha superato 6-3 6-1 Matteo Ceradelli, mentre Baldisserri ha vinto 6-3 6-4 contro il numero 6 del tabellone Andrea Meduri. Nel femminile la testa di serie numero 2 Polina Skopintseva ha battuto in tre set Irene Verzin (6-2 0-6 6-1) e domani affronterà la riccionese Letizia Migani, oggi vincitrice per 4-6 6-1 6-0 su Carlotta Vivaldelli.

Nel torneo Under 14 approda in finale Lorenzo Sciahbasi, che dopo aver battuto il ceco Vale 3-6 6-1 6-0, domani si contenderà il titolo di singolare con il suo compagno di doppio Edoardo Santoni, oggi vincitore su Federico Vita per 6-3 2-6 6-2.

Nell’Under 14 femminile la sfida per il titolo sarà tra la russa Saenko, che oggi ha superato la spagnola Motinga 3-6 6-1 6-2, e Teresa Cinquino, che approda in finale grazie al successo per 6-2 7-5 su Cecilia Manitto.