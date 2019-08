San Marino Comics RUN 2019: sabato 24 agosto sport e divertimento nel centro storico di San Marino

Tutto pronto per la SMR Comics RUN, la podistica competitiva di 8 km, Corporate Run e camminata di 4km, che sabato 24 agosto coinvolgerà tutto il centro storico di San Marino, patrimonio UNESCO.

Cresce l’entusiasmo per la quarta edizione della competizione sportiva interamente nel centro storico della Repubblica di San Marino. Dopo il grande successo del Giro del Monte, anch’esso inserito nel calendario della Wellness Week, la conferma per la Track&Field San Marino della sua vocazione al coinvolgimento dell’intera comunità e delle eccellenze del territorio, in un equilibrato mix tra innovazione e folklore.

L’evento si inserisce all’interno delle tre giornate del Festival San Marino Comics, la manifestazione che richiama appassionati di fumetti e cartoni animati, in una serie di numerosi ed emozionanti spettacoli. Sabato 24 agosto i partecipanti alla SMR Comics RUN si troveranno in piazza della Libertà dalle 17:00 per le ultime fasi di iscrizione e la partenza scatterà alle 19:15 davanti alla Statua della Libertà. L’evento vuole ripercorrere i momenti più salienti dell’avventura italiana e soprattutto sammarinese di Lupin III, trasmessa su Italia 1, per le strette e antiche vie del centro storico di San Marino. Per tutti i partecipanti sarà l’occasione di poter percorrere in una competizione ufficiale le strade del centro, godendo delle meravigliose panoramiche che offre il Monte Titano.

La podistica competitiva di 8 km si sviluppa sul circuito cittadino di 4 km, da ripetersi due volte, mentre i partecipanti della Corporate Run e della camminata non competitiva percorreranno un giro di 4 km.

Quest’anno un’ulteriore novità per i più piccoli: potranno anche loro correre in un circuito di 400 metri dedicato alle gare giovanili, con partenza alle 18:30 in piazza della Libertà.

Al termine della gara, le premiazioni avverranno nella suggestiva Piazza della Libertà.

È possibile iscriversi on line, tramite il sito web www.tfsanmarino.com, fino a venerdì 23 agosto poi sarà possibile iscriversi il giorno della gara (il 24 agosto), direttamente alla partenza, in piazza della Libertà dalle 17:00 alle 19:00.

PROGRAMMA “SMR Comics RUN 2019” sabato 24 agosto:

RITROVO ed ISCRIZIONI: dalle ore 17:00 alle 19:00 in piazza della Libertà;

PARTENZA GARE GIOVANILI (400 mt): ore 18:30 in piazza della Libertà;

PARTENZA PODISTICA (8 Km): ore 19:15 in piazza della Libertà;

PARTENZA CORPORATE RUN e CAMMINATA (4 Km): ore 19:15 in piazza della Libertà;

ARRIVO: piazza della Libertà;

PREMIAZIONI: ore 20:30, sul palco in piazza della Libertà;

PERCORSO: 8 Km (2 giri del circuito) e 4 Km (1 giro del circuito)

TEMPO MASSIMO: 1h 30’

PREMI “SMR Comics RUN 2019”:

– Premio di partecipazione per tutti (t-shirt ufficiale dell’evento)

– Premio per i primi 5 assoluti (donna e uomo)

– Premio Corporate Run per le prime 3 squadre classificate

– Premio Comics Run per il concorrente vestine nel modo più originale

– Premio per i primi 5 delle gare giovanili e Special Olympics

ISCRIZIONI INDIVIDUALI “SMR Comics RUN 2019”:

– € 5,00 non competitiva, con premio di partecipazione T-shirt, due ristori, servizio sicurezza stradale, assicurazione, servizio medico;

– € 8,00 competitiva, con premio di partecipazione T-shirt, pettorale con il CHIP* per il timing elettronico, due ristori, servizio sicurezza stradale, assicurazione, servizio medico. Premi per i primi 5 assoluti Donna e Uomo.

L’iscrizione INDIVIDUALE, con i dati personali potrà essere fatta on-line sul sito web www.tfsanmarino.com fino alle ore 23:00 del 23 agosto 2019 oppure il giorno dell’evento (il 24 agosto) dalle 17:00 alle 19:00 in Piazza della Libertà.

ISCRIZIONI TEAM AMATORIALI ALLA CORPORATE RUN “SMR Comics RUN 2019”:

L’iscrizione del TEAM alla SMR Comics RUN 2019, con i dati di tutti i suoi componenti potrà essere fatta esclusivamente on-line, entro le ore 12:00 del 19 agosto 2019, sul sito web www.tfsanmarino.com oppure scaricando e compilando il file excel allegato ed inviandolo all’email tfsanmarino@gmail.com.

Il TEAM amatoriale dovrà essere composto da almeno 3 componenti, colleghi e/o amici, senza limiti sul numero di iscritti per ogni squadra. La quota di iscrizione per la CORPORATE RUN per la SMR Comics RUN è di € 10,00 a persona e comprende tutti i servizi della gara (sicurezza stradale, assicurazione, servizio medico e ristori), la t-shirt tecnica, il pacco gara della manifestazione sportiva e il pettorale con il CHIP* per il timing elettronico.

La classifica generale della “San Marino CORPORATE RUN” terrà conto dell’ordine di arrivo dei primi 3 componenti di ogni TEAM giunti al traguardo, nel rispetto del regolamento della manifestazione sportiva, e al termine della manifestazione verranno premiati i primi tre TEAM sul podio.

Media partner dell’iniziativa SAN MARINO CORPORATE RUN sono Radio San Marino 102.7 e San Marino Fixing, settimanale di informazione economica e finanziaria, che seguirà da vicino il progetto di Corporate Wellness e le aziende partecipanti con la pubblicazione di approfondimenti settimanali e classifiche integrali.

REGOLAMENTO: La SMR Comics RUN 2019, manifestazione podistica competitiva e non competitiva, è aperta a tutti gli sportivi. Il cartellino/pettorale è strettamente personale.

CRONOMETRAGGIO e CONTROLLI: Cronometraggio elettronico MySDAM e controlli lungo il percorso.

RISTORI: Un ristoro sul percorso e un ristoro finale (Piazza della Libertà, San Marino).

ASSISTENZA: Servizio medico con ambulanza.

RESPONSABILITÀ: Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei partecipanti e per quanto possa accadere a persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione. I concorrenti devono attenersi alle norme vigenti del codice della strada.

*Il CHIP che verrà consegnato ai partecipanti della COMPETITIVA e della CORPORATE RUN permetterà il rilevamento elettronico del tempo e la composizione della classifica in tempo reale con l’arrivo dei concorrenti. Il CHIP verrà consegnato ad ogni concorrente, il giorno della manifestazione, dalla società incaricata per il Timing ufficiale di gara MySDAM. Il CHIP dovrà essere restituito subito dopo il traguardo ai giudici di gara, in caso di mancata restituzione del CHIP entro il termine della manifestazione, al concorrente sarà richiesto un ulteriore rimborso di € 10,00 come penale.

Percorso del Giro del Monte è disponibile sul portale Garmin Connect.

Percorso del Giro del Monte è disponibile sul portale STRAVA.