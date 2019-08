Ruba sotto gli ombrelloni, 18enne inseguito dal bagnino

E’ stato arrestato in piazzale Fellini dai carabinieri di Rimini dopo essere stato inseguito dal bagnino del Bagno 1, che lo aveva visto aggirarsi sotto gli ombrelloni e lasciare la spiaggia con uno zaino in spalla. Un 18enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, nel primo pomeriggio di ieri è stato notato dal titolare dello stabilimento arrivare a spiaggia senza effetti personali e poi allontanarsi con uno zaino. Infatti, approfittando dell’assenza sotto l’ombrellone di alcuni turisti, in quel momento in acqua, il nordafricano prima si è guardato intorno, poi ha agito. E facendo finta di nulla, si è allontanato. Il bagnino, però, ricordandosi di averlo visto senza zaino, ha subito intuito che potesse averlo rubato. Così, si è messo all’inseguimento del giovane, ma prima ha avvertito i carabinieri, indicando la direzione in cui il nordafricano stava fuggendo. Dopo alcune centinaia di metri con il bagnino alle calcagna, il 18enne si è visto bloccare la strada dai militari che lo hanno arrestato per furto aggravato. La refurtiva è stata restituita ad una turista tedesca.

Questa mattina il giudice ha condannato il marocchino a 6 mesi e 20 giorni di reclusione, ma la sospensione della pena lo ha rimesso in libertà.