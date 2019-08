Ruba al centro commerciale. Arrestato 26enne

Aveva rubato materiale per 260 euro di valore. I carabinieri di Misano hanno arrestato per furto aggravato un 26enne marocchino, pregiudicato. L’uomo aveva sottratto la merce in un centro commerciale della zona e un addetto alla sicurezza, dopo averlo notato in atteggiamento sospetto, ha chiamato le forze dell’ordine. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno bloccato lo straniero che, intanto aveva guadagnato l’uscita e si stava allontanando velocemente. Gli oggetti rubati erano nascosti nello zaino. La refurtiva è stata immediatamente restituita.