Rimini ricorda l'uccisione dei gappisti Chesi e Battarra

Con la deposizione di un cuscino di fiori sotto la targa posta a memoria in via Cairoli, l’Anpi e il Comune di Rimini hanno ricordato questa mattina, nella ricorrenza del 75° anniversario, l’uccisione a seguito di un conflitto a fuoco di Igino Chesi ed Enrico Battarra, gappisti della 29esima Brigata Gastone Sozzi, avvenuta il 24 agosto 1944 in via Cairoli, vicino all’angolo con il Corso d’Augusto. Un omaggio a cui, insieme alla delegazione Sezione Anpi di Rimini, era presente per l’amministrazione comunale l’assessore Mattia Morolli.